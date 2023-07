Le panda Yuan Meng a quitté le ZooParc de Beauval

Il a quitté le parc ce mardi matin, sous les applaudissements des visiteurs. Le panda Yuan Meng débute en effet un long voyage pour rejoindre la Chine. Agé de 6 ans maintenant, il retrouvera ses congénères au Centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu. L’objectif est qu’il puisse se reproduire avec d’autres pandas qui ne sont pas de sa famille.

Ce départ était, dès le début, programmé. C’est le fruit d’un accord diplomatique entre la France et la Chine. Mais ce voyage a été à plusieurs reprises décalé, en raison de la pandémie de COVID. Résultat, le premier bébé panda de Beauval est resté deux ans de plus que prévu !

Dans un communiqué, le ZooParc explique alors que Yuan Meng voyagera « dans une caisse de transport spécialement aménagée pour lui avec de l’eau et du bambou à disposition. Ce sera sa maison pour 24 h ! Cette caisse sera chargée dans un camion climatisé ». Le panda star rejoindra ensuite l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, pour décoller à bord d’un avion China Airlines, prévu à 17h. Il atterrira à Chengdu 12 heures plus tard. A noter que l’animal sera bien évidemment accompagné d’un vétérinaire et d’une soigneuse de Beauval.