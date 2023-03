Le premier bébé d’un couple transgenre en France est né à Bourges

Elle mesure 50 cm et 3,640 kilos. La petite Avah est née à l’hôpital Jacques-Cœur de Bourges, a récemment rapporté le Berry Républicain. Né femme et devenu homme, Mattéo a accouché du bébé. Il a été accompagné par Victoire, née homme et devenue femme à l’état civil.

"Ils ont toujours été bienveillants"

Sur le compte Facebook de l’hôpital, le centre hospitalier précise que « les équipes du pôle femme-enfant ont accompagné le couple tout au long de cette grossesse spontanée (réalisée sans Procréation Médicale Assistée). » Il ajoute que « le couple ne tarit pas d’éloges à l’égard de tous les professionnels ».

L’heureux couple aurait assuré que « les professionnel.le.s se sont vraiment intéressés à nous pour comprendre nos difficultés, ils ont toujours été bienveillants. Nous avons été très bien suivis, nous ne pensions pas être autant soutenus ».

Si, un mois plus tard, la petite famille semble aux anges, tout n’est pas réglé pour autant, stipule le quotidien local. Sur le livret de famille, par exemple, il est indiqué que Mattéo a un statut de « mère ». L’histoire administrative est donc loin d’être réglée.