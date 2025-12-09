Le Président américain et son pouvoir unique dans les démocraties occidentales

Un président peut-il vraiment bloquer l’immigration de pays entiers ?

Oui, aux États-Unis, un président peut prendre une décision aussi large en un seul décret. Il s’appuie sur une loi de 1952, la Section 212(f), qui lui donne un pouvoir presque illimité : si le président estime que l’entrée d’un groupe d’étrangers “nuit aux intérêts des États-Unis”, il peut bloquer leur arrivée sans vote du Congrès.

C’est cette même loi qui avait permis le “Muslim Ban” en 2017, le décret interdisant l’entrée aux ressortissants de plusieurs pays musulmans. Et en 2018, la Cour suprême a confirmé que tant que le président invoque la sécurité nationale, les tribunaux ont très peu de moyens de s’y opposer.

C’est ça, le point clé : aux États-Unis, un président peut fermer la porte à des nations entières d’un simple décret, un pouvoir unique dans les démocraties occidentales.