Le prochain album de Taylor Swift pourrait fuiter à cause d’un vol de disque au Mans

C’est un petit vol aux conséquences, peut-être, très embarrassantes. Alors qu’il effectuait une mission d’intérim au sein de l’entreprise MPO France au Mans, spécialisée dans le pressage de disques, un homme de 43 ans en a profité pour voler dix exemplaires du prochain album de Taylor Swift. Prévu pour le 7 juillet prochain, il s’agit d’une réédition du CD Speak Now, sorti en 2010.

Comme le rapportent nos confrères de Ouest-France, le quadragénaire a ensuite posté plusieurs annonces sur Le Bon Coin pour revendre son butin. Deux CDs sont partis au prix de 25 euros, avant que ce dernier n’augmente le prix à 50 euros l’unité. Quatre autres exemplaires se sont alors vendus dans la foulée.

L’un des acheteurs travaillait... chez MPO France

Mauvais karma pour notre protagoniste, parmi les acheteurs, il y avait une salariée de l’entreprise travaillant aux ressources humaines, qui se doutant du vol, avait répondu à l’annonce.

Au tribunal vendredi dernier, l’homme d’une quarantaine d’années déjà connu de la justice pour vol, trafic de stupéfiant et escroquerie a expliqué avoir agi à cause de "problèmes financiers". Il a été condamné à 8 mois de prison ferme, dont 2 au titre de la révocation d’un sursis prononcé lors d’une précédente condamnation.

Toujours est-il que deux disques sont toujours dans la nature. Qui plus est, cet incident pourrait avoir de lourdes conséquences vis-à-vis d'MPO et de ses liens avec Universal Music. "Si demain Universal met fin au contrat, c’est notre avenir qui est compromis. Il y a des emplois et des millions d’euros en jeu", a rappelé un représentant de la société de pressage. Une nouvelle audience doit déterminer le montant du dédommagement à verser à MPO pour l'atteinte à l'image de la société.