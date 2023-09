Le programme des Journées du Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté.

Chaque année, des portes closes habituellement s’ouvrent à l'occasion des journées européennes du patrimoine. L'occasion de découvrir ce qui est invisible d'ordinaire. Cette 40e édition aura pour thème le patrimoine vivant et le patrimoine du sport.

Le ministère de la Culture précise que le premier "désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre… C’est par exemple les chants, les fêtes, les savoir-faire liés à l’artisanat". De plus, dans la perspective de l’Olympiade culturelle, un second thème patrimoine du sport est mis à l’honneur.

Quelques idées de sorties en Bourgogne-Franche-Comté

Samedi, à la maison du Parc à Saint Brisson dans la Nièvre, vous pourrez découvrir le travail autour de la pierre sèche du Morvan avec le murailler Martin Muriot. Au Creusot en Saône et Loire, vous pourrez admirer samedi admirez le travail des Infondus, un duo de souffleurs de verre, au Musée de l’homme et de l’industrie. A Sens, une démonstration de gravure sur bois est prévue avec l’artiste Catherine Binon. Dans l’Allier, vous partirez dimanche à bord de véhicules à bord de véhicules de collections rares et précieux conduits par l'Ecurie Bourbonnaise des Amateurs de Véhicules Anciens (EBAVA) pour une petite balade roulante dans Cusset.

Pour les sportifs amateurs d’histoire, à Nevers, un jogging autour du patrimoine est organisé samedi. Un parcours de 6 km ouvert à tous avec des haltes historiques au fur et à mesure. La réservation est obligatoire auprès de la French Run.

La ville d’Auxerre fête elle pendant ces JEP ses 800 ans d’affranchissement. Pendant le week-end, les rues auront un parfum de 13e siècle. Chants et danses, combats armure, métiers d’autant, repas, artisans. Des visites guidées de la Tour de l’Horloge ou encore de la Crypte de l’Abbaye Saint Germain seront proposées…

Les JEP ce sont aussi des sites exceptionnellement ouverts au public. C’est le cas à Mâcon de l’Église Saint Clément, du Vieux Saint Vincent ou encore de l’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu.

Plus d’idées à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr