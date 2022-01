Avez-vous déjà entendu parler du « Teddy Bear Toss », littéralement le « lancer d’ours en peluche » ? Peu voire pas du tout connue en Europe, cette pratique est très populaire outre-Atlantique pendant les matchs de hockey.

Et après avoir été interdit pendant la pandémie de Covid-19, le « Teddy Bear Loss » fait aujourd’hui son grand retour dans les patinoires américaines. Lors du dernier match opposant les Bears de Hershey aux Wolf Pack de Hardford, les spectateurs ont d’ailleurs battu un record.

Après le premier but inscrit par l’équipe locale, pas moins de 52 341 peluches ont été lancées sur le terrain de glace. Un exploit qui a complètement pulvérisé l’ancien record de 45 650 peluches établi en 2009. Comme le montrent les images (ci-dessous) de la chaîne ABC News, les piles de nounours étaient si impressionnantes que les joueurs se sont même amusés à se jeter dedans.

Conséquence : la rencontre a été interrompue pendant une trentaine de minutes, et ce, pour le plus grand bonheur de tous. À la fin de la soirée, les peluches sont ensuite récoltées et redistribuées dans les hôpitaux et dans les associations en présence des joueurs.

‘SWEET CUDDLY MAYHEM!’ Thousands of stuffed animals were collected for charity as the Hershey Bears, a minor league affiliate of the NHL's Washington Capitals, held their 'Teddy Bear Toss' event over the weekend. https://t.co/Di1jq6AR6K pic.twitter.com/AkU4BXeer5