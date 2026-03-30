Le retour des trains de nuit entre Paris et Berlin

Il est de nouveau possible de relier Paris à Berlin en train de nuit.

Une bonne nouvelle pour les voyageurs en quête d’alternatives plus écologiques à l’avion, mais aussi le résultat d’un long parcours semé d’embûches. Comme l’explique Marie, remettre en place cette liaison n’a rien d’évident.

Le service a été relancé récemment par la coopérative European Sleeper. Le train est parti jeudi soir pour arriver dans la capitale allemande le vendredi matin à 9h, offrant ainsi une solution pratique pour voyager sans perdre une journée. Pourtant, cette reprise intervient après une interruption en 2025, lorsque plusieurs lignes internationales de nuit — comme Paris-Berlin ou Paris-Vienne — avaient été suspendues faute de subventions de l’État français. Aujourd’hui, cette liaison reste la seule ligne internationale de nuit en service, tandis que les trains de nuit français circulent uniquement sur le territoire national.

Mais pourquoi est-il si difficile de faire circuler ces trains ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le problème ne tient pas uniquement au matériel roulant ou au financement. Le principal obstacle est d’ordre juridique et organisationnel.

Pour qu’un train circule, l’opérateur doit obtenir un « sillon ferroviaire », c’est-à-dire un créneau horaire précis sur les voies. Or, ces créneaux sont rares et très demandés. Ils sont encadrés par des règles strictes, notamment la Directive 2012/34/UE, qui garantit un accès non discriminatoire au réseau ferroviaire européen. En pratique, cela signifie que chaque opérateur doit négocier avec les gestionnaires d’infrastructure, dont les réseaux sont souvent saturés par les trains à grande vitesse, les TER et le fret.

Même si une ligne a déjà existé, les créneaux ne sont pas automatiquement reconduits. Obtenir un horaire pertinent — par exemple une arrivée matinale à Berlin — peut nécessiter des mois de discussions entre les réseaux français et allemands. Sans ce précieux sillon, aucun train ne peut circuler.

En définitive, un train peut être prêt, financé et attendu par les voyageurs… mais sans créneau disponible, il reste tout simplement à quai.