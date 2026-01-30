Le rôle de Capgemini auprès de l’ICE

Capgemini, géant du conseil et des services numériques, est au cœur de l’actualité cette semaine, notamment pour son rôle auprès de l’ICE.

Depuis quelques jours, une entreprise française bien connue du grand public se retrouve au cœur d’une controverse internationale. Capgemini, géant du conseil et des services numériques, fait l’actualité pour deux raisons sensibles : des suppressions d’emplois en France et, surtout, sa collaboration avec la police américaine de l’immigration, l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Le contrat en question porte sur la fourniture d’un logiciel destiné à aider l’ICE à identifier et localiser des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le sol américain.

Quel rôle joue cette entreprise française auprès des Américains ?

D’un point de vue strictement juridique, le rôle de Capgemini est considéré comme neutre et légal. L’entreprise n’est pas un acteur de terrain : elle ne procède ni aux arrestations ni aux expulsions. Son intervention se situe exclusivement dans le champ du numérique et de l’ingénierie informatique. Concrètement, Capgemini conçoit et maintient des systèmes capables de centraliser et croiser de vastes bases de données – fiscales, sociales ou administratives – mises à disposition de l’ICE.

À partir de ces données, des algorithmes permettent de repérer des profils correspondant aux critères définis par les autorités américaines. Le système classe ensuite les dossiers afin de déterminer les personnes jugées « prioritaires » pour une action, le tout en conformité avec le cadre légal en vigueur aux États-Unis. Sans ces outils technologiques, l’ICE pourrait toujours opérer, mais de manière bien plus limitée, avec un risque accru d’erreurs, d’inefficacité ou de contentieux judiciaires.

C’est précisément là que se situe le cœur du débat. Capgemini fournit les infrastructures, les bases de données et l’architecture numérique qui rendent possibles ces opérations à grande échelle. Elle donne les moyens techniques, sans prendre part aux décisions politiques ni aux actes concrets sur le terrain. Un rôle légalement encadré, mais socialement explosif.