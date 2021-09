Le sosie Ed Sheeran fait ses courses de nuit pour ne pas être importuné

Cet habitant de Manchester en Grande-Bretagne en a fait son métier et a même appris à jouer de la guitare pour coller encore plus au personnage.

Son but : "maîtriser ses chansons et à devenir un artiste de cover." a-t-il révélé au journal britannique, Daily Mail, ajoutant "Je veux aussi essayer de devenir acteur et jouer différents rôles à l’avenir."

Évidemment, au quotidien, il est régulièrement confondu avec la star, ce qui peut avoir ses avantages quand il est invité dans certains restos, par exemple, ou ses inconvénients lorsque des fans s’effondrent en pleure ou le pourchasse à travers la ville, persuadés d’être en présence d’Ed Sheeran.

“J’ai eu droit à tout. Des fans qui pleuraient et tremblaient, mais aussi un cycliste qui est tombé de son vélo parce que nos regards s'étaient croisés. C’était comme un sketch comique. Quand je me suis approché pour l’aider, il m’a regardé et a dit: “Je n’arrive pas à croire que j’ai rencontré Ed Sheeran”, raconte le sosie.

Du coup, "pour vivre heureux, vivons cachés", Ty Jones ne sort jamais sans lunettes noires, masque et chapeau et se débrouille pour faire ses courses à la nuit tombée... Pas toujours facile de ressembler à une superstar.