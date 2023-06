Le succès de la cité des climats et des vins de Chablis

Les trois cités des Climats et des vins sont désormais ouvertes : à Beaune, Mâcon et Chablis. Trois lieux pour découvrir l’histoire et le patrimoine viticole de la région dont une partie a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.

Dans l’Yonne, le site a pris ses quartiers au Petit Pontigny, un bâtiment du XIIe siècle réhabilité. Rien de surprenant à cela, Chablis réalise les deux tiers des exportations de vin de Bourgogne.

Les visiteurs pourront se familiariser avec les climats. « C’est une aire géologique, spécifique à un terroir. Il prend en compte la nature du sol, l’exposition au soleil, au vent, à la pluie », explique Damien Guérault, responsable du site. Il peut y en avoir plusieurs sur une appellation. A Chablis par exemple, il y en a sept, et plus d’un millier à l’échelle de la Bourgogne.





La scénographie fait aussi appel à tous les sens du visiteur. Avec une vidéo pour découvrir l’histoire vinicole de la région, une cave aux arômes (fruits rouges, cuir, fleur blanche, café), sans oublier une dégustation en fin de visite « pour que le visiteur puisse avoir une vision plus pratique des vins de chez nous », résume Damien Guérault.

Au-delà des terroirs et de l’Histoire, le lieu est aussi une invitation à la découverte des métiers du vin : comment est-il produit, comment se fait la vinification, la mise en bouteille…