"Le Suppléant" : les mémoires du prince Harry battent des records de vente en France

Les Français aiment le prince Harry et l'ont prouvé. Le livre de l'époux Meghan Markle, intitulé Le Suppléant et édité chez Fayard, s'est vendu à pas moins de 85.000 exemplaires, entre mardi 10 janvier, date de sa parution, et samedi 14 janvier, en France. Le premier tirage avait déjà était conséquent avec 210.000 exemplaires, seulement pour le marché français. Cela n'a pas été suffisant. L'ouvrage a été réimprimé à 50.000 exemplaires le jour de sa sortie, puis à 30.000 et enfin, à nouveau à 50.000 exemplaires ce jeudi. Soit 130.000 retirages en trois jours.

Aux Etats-Unis, où vit le duc de Sussex avec sa femme et ses enfants, Le suppléant s'est écoulé à 1,4 million d'exemplaires le premier jour de vente. "Il est en passe de devenir un succès historique", s’enthousiasme Isabelle Saporta, à la tête des Éditions Fayard.

Le prince Harry de plus en plus mis à l'écart ?

Malheureusement pour le prince Harry, ce livre semble mettre à mal sa relation avec son père, le roi Charles III et son frère William. Les deux hommes n'ont en effet pas réagi publiquement à la sortie de l'ouvrage. "Il n'y a eu aucune conversation ou contact", a récemment confié une source au Sun. Selon le journal britannique, ni William ni Charles n'ont appelé ou écrit à Harry ces derniers jours.

Pour rappel, au fil des pages du Suppléant, Harry n'hésite pas à égratigner sa famille, notamment le futur héritier du trône, William, qu'il pointe du doigt suite à des gestes violents lors d'une dispute. Selon le Sunday Times, une rencontre entre le Duc de Sussex et le reste de la famille royale britannique devrait avoir lieu ce week-end avant le couronnement, afin d'apaiser les tensions.