Le Tipong, un sport de raquette made in Angers !

« On aspire à créer un sport parallèle au ping-pong ». Nicolas Bordes et Tony Lacroix ne manquent pas d’ambition au sujet de leur invention, le Tipong. Ce sport de raquette inventé à la sortie du premier confinement par ces deux amis d’enfance, qui ont associé leur expérience en jeux récréatifs et en menuiserie pour créer un cousin éloigné du ping-pong. Tony détaille : « Nicolas, qui est assez inventif voulait développer d’autres jeux. Il est venu me voir à l’été 2020 avec son protoype pour avoir mon avis et des conseils techniques. J'ai donné un coup de main puis je me suis vite pris au jeu ». Les deux copains angevins se sont ensuite associés pour développer le Tipong en parallèle de leurs activités.

Mais comme y joue-t-on ? Premiers éléments de réponse : avec une balle de squash sur une table qui n’est pas plate mais incurvée avec des rebords ajoutés sur les côtés. Les précisions de Tony Lacroix.