Législatives 2024 : que pourrait changer un fort taux de participation ?

Vous serez sans doute plus nombreux que d’habitude à vous rendre aux urnes, le 30 juin prochain, pour le premier tour des élections législatives anticipées. Les instituts de sondage estiment que le taux de participation pourrait s’élever à environ 65%, soit 17 points de plus qu’il y a deux ans. Il s’agirait du plus haut taux depuis 20 ans, même s’il reste bien inférieur à celui connu dans les années 1960 ou 1970 où il pouvait atteindre 80%.



Le taux de participation sera surveillé de près pour ce premier tour des législatives, car il décidera du nombre de candidats au second tour. En effet – à part si l’un des candidats obtient plus de 50% des suffrages exprimés, représentant au moins 25% des inscrits – tous les candidats réunissant au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits seront qualifiés pour un second tour.

Un exemple concret

Cela veut dire que si 100% des électeurs vont voter, tous les candidats qui dépassent 12,5% des votes exprimés peuvent se maintenir, qu’ils soient 2, 3, 4 ou plus. Mais si seulement 50% des électeurs se déplacent, il faudra donc atteindre 25% des suffrages exprimés.



Prenons un exemple. Parmi les candidats en lice dans une circonscription, on retrouve Jaden Bordeloin, Francis Muffin et Gwenaël Axial.



Cas 1 : 100% de participation



Jaden Bordeloin (La France pas maladroite) : 34% des suffrages exprimés = 34% des électeurs inscrits



Francis Muffin (Parti des travailleurs gauchers) : 28% des suffrages exprimés = 28% des électeurs inscrits



Gwenaël Axial (Le Centre au milieu) : 20% des suffrages exprimés = 20% des électeurs inscrits



Les trois candidats dépassent le seuil des 12,5% des inscrits et participent au second tour.





Cas 2 : 50% de participation



Jaden Bordeloin (La France pas maladroite) : 34% des suffrages exprimés = 17% des électeurs inscrits



Francis Muffin (Parti des travailleurs gauchers) : 28% des suffrages exprimés = 14% des électeurs inscrits



Gwenaël Axial (Le Centre au milieu) : 20% des suffrages exprimés = 10% des électeurs inscrits



Seuls Jaden Bordeloin et Francis Muffin dépassent le seuil des 12,5% des inscrits et participent au second tour, Gwenaël Axial est éliminé.





De nombreuses triangulaires ?

Plus la participation est élevée, plus il y a donc de chances – ou de risques, c’est selon – de voir des triangulaires ou des quadrangulaires au second tour. En 2022, avec un taux de participation de seulement 47%, seules 8 triangulaires avaient eu lieu. Cette année, si le taux de participation atteint effectivement 65%, il faudra donc atteindre environ 19% des suffrages exprimés pour se qualifier pour le second tour. Dans de nombreuses circonscriptions, ce seuil pourrait être atteint par les candidats du RN, du Nouveau Front Populaire et de Renaissance. Selon les estimations, entre 100 et 200 triangulaires pourraient avoir lieu.



Au second tour, la participation n’aura en revanche aucune incidence. Le candidat arrivé en tête sera élu. Pour l’anecdote, en cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui l’importe.