Les 100 plus belles photos animalières exposées à Bourges

Le célèbre concours « Wildlife photographer of the year » recompense chaque année les plus belles photos de nature ou animalières, réalisées par des photographes du monde entier. En 2022, les membres du jury ont départagé plus de 38 000 clichés. Cent photos ont donc été primées, et elles sont à découvrir au muséum d’histoire naturelle de Bourges. Cela fait 32 ans que le musée berrichon met à l’honneur ces photos. Ils ne sont qu’une dizaine dans le monde à avoir cet honneur, et il est surtout le seul en France à accueillir le Wildlife !

Les 100 photos les plus belles, les plus drôles, les plus marquantes de l’année sont donc à découvrir jusque début mars, et parmi elles, la grande gagnante de l’année 2022. « La photo gagnante est celle d’une photographe américaine qui s’appelle Karine Aigner, nous explique Sébastien Minchin, directeur-Conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Une photo qui montre une reproduction d’abeilles au milieu du désert du Texas ».