Les 4 infos du 7 février

HOMMAGE – Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin aux victimes françaises en Israël, quatre mois jours pour jours après l’attaque du Hamas menée en grande majorité contre des civils. Le chef de l’Etat a dénoncé « le plus grand crime antisémite de notre siècle ». Il s’agit en effet du plus lourd bilan français depuis l’attentat de Nice en 2016, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés.

ABDESLAM - Salah Abdeslam renvoyé en France pour purger sa peine prononcée pour sa participation aux attentats de novembre 2015. Le jihadiste de 34 ans était jusqu’ici incarcéré en Belgique depuis son procès pour les attentats de Bruxelles. "Salah Adbeslam vient d’être incarcéré dans une prison de la région parisienne. Conformément à la décision de la justice française et au souhait des associations de victimes, il y purgera sa peine de perpétuité incompressible", a précisé le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

JUSTICE - Le verdict est attendu dans la soirée dans l’affaire du petit Dayen, devant la cour d’assises du Loiret. 25 ans de prison ont été requis contre le beau-père de la victime, qui a maintenu qu’il n’avait jamais été violent avec le garçon. Les expertises médico-légales, ne laissent pourtant aucun doute sur les causes de sa mort : son cerveau présentait des symptômes identiques à ceux d’un bébé secoué.

PATISSIER – Le meilleur pâtissier du monde est Orléanais. Sébastien Vauxion, qui a grandi dans le Loiret, a été sacré Meilleur pâtissier du monde 2024 par l’association Les Grandes Tables du Monde. Il est l’unique détenteur de deux étoiles au Michelin en tant que chef pâtissier, avec son restaurant SarKara, à Courchevel.