Les 4 infos du jeudi 1er février

Agriculture – Le Premier ministre Gabriel Attal, les ministres de l'Économie ainsi que celui de l'Agriculture ont annoncé différentes mesures ce jeudi pour faire face à la colère des agriculteurs. Ils ont évoqué notamment une enveloppe de 150 millions d’euros débloquée pour les éleveurs, un plan de souveraineté alimentaire pour toutes les filières qui en ont besoin, et une hausse du budget de 7 millions d’euros pour aider les nouveaux agriculteurs à s’installer.

1er février – Quelques changements à prévoir à compter de ce jeudi, avec une hausse de l’électricité notamment : entre 8,6 et 9,8%. Les péages devaient également subir une hausse de 3% en moyenne. Entre 10 centimes et 1 euro de plus également pour le paquet de cigarettes. Enfin le taux du Livret d’Épargne Populaire passe de 6 à 5%.

Manifestation – Après les agriculteurs et les taxis, les professeurs montent également au créneau. Ils étaient appelés à faire grève ce jeudi pour de meilleurs salaires et protester contre les réformes à venir, dont le fameux « choc des savoirs », qui prévoit notamment la mise en place de groupes de niveau en maths et français au collège. Les enseignants ont également dans leur viseur leur nouvelle ministre, Amélie Oudéa-Castéra, après ses déclarations polémiques sur les « paquets d’heures perdues » dans l’école publique.

Harry Potter – Plus d’un quart de siècle après la publication du premier tome des aventures du célèbre sorcier, l’engouement est toujours là. La nuit des livres Harry Potter débute ce jeudi. Jusqu’à dimanche, de nombreuses librairies des Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et du Centre-Val de Loire notamment proposent diverses animations, sur le thème cette année des lieux magiques. La liste est à retrouver sur le site internet de Gallimard jeunesse.