Les 4 infos du jeudi 28 mars

Météo – Elle touche principalement la Bretagne et la façade atlantique jusqu’en Charente-Maritime, mais les rafales de vent se sont fait sentir également jusque dans le Berry, dépassant par endroit les 100 km/h. Plusieurs villes ont décidé de fermer leurs parcs et jardins, comme par exemple la ville d’Angers.

Consommation – D’où provient ce qui se trouve dans nos assiettes ? L’UFC-Que choisir dénonce « l’opacité » de l’origine de plus des deux tiers des ingrédients qui composent les produits alimentaires transformés, tels quel les sandwichs ou les conserves notamment. Bonduelle communique la provenance précise pour sept légumes sur dix quand Cassegrain ne le fait que pour près d’un légume sur dix. L’association de consommateurs appelle à rendre obligatoire un indicateur d’origine.

Familles monoparentales – Une carte pour débloquer des tarifs préférentiels pour les familles monoparentales ? C’est la proposition faite par deux sénatrices dans un rapport sur les parents « solo ». Cette carte, facultative et renouvelable chaque année, permettrait d’ouvrir à des avantages pour les familles modestes à un seul parent, plus précisément. Et ça concernerait la cantine, les transports publics, les loisirs ou les colonies de vacances.

Téléthon – Près de 93 millions d’euros. C’est le montant définitif récolté au Téléthon l’an dernier, d’après l’association. Cette dernière évoque une collecte exceptionnelle, en forte hausse par rapport à 2022. La prochaine édition aura lieu les 29 et 30 novembre, et non pas le premier week-end de décembre comme d’habitude, en raison des nombreux évènements organisés pour la réouverture de Notre-Dame de Paris.