Les 4 infos du lundi 15 avril

JO – La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris pourra être limitée au Trocadéro voire au stade de France en cas de menace terroriste. Ce sont « les plans B et C », dévoilés par Emmanuel Macron ce lundi. Les répétitions sur la Seine devraient avoir lieu fin mai. A trois mois des JO, l’engouement des Français reste limité. Un sur deux se dit confiante quant à la capacité de la France à organiser l’événement, selon un sondage Ipsos publié dans la Tribune du Dimanche. L’indifférence et l’inquiétude arrivent en tête des sentiments qui dominent.

NOTRE DAME - Il y a 5 ans jour pour jour, Notre-Dame de Paris brûlait. A ce jour, l’origine du feu reste incertaine, de nouvelles expertises sont en cours. L’édifice devrait rouvrir le 8 décembre grâce au travail de plus de 200 entreprises et d’une centaine d’artisans de toute la France. Le budget global de cette phase de reconstruction devrait rester en dessous des 550 millions d'euros.

COVID - Le lancement ce lundi d’une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. Elle cible les populations les plus fragiles, notamment les 80 ans et plus. Cette campagne de rappel doit durer jusqu’au 16 juin. Il faut prendre RDV avec son médecin, un pharmacien ou un infirmier. Attention, la dernière dose de vaccin doit dater de plus de 3 mois.

CHIEN - Jusqu’à 750 euros. C’est le montant de l’amende que vous risquez si vous promenez votre chien sans laisse en forêt, à partir de ce lundi et jusqu’au 30 juin. Objectif, ne pas perturber les naissances des mammifères et la nidification des oiseaux. La présence des chiens peut par exemple être source de stress et mettre en péril la reproduction des oiseaux.