Les 4 infos du lundi 28 août

RENTREE - Il a donné le ton de l'année scolaire à venir. Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal a dévoilé une série de mesures ce matin. Parmi elles : le report des épreuves de spécialité du baccalauréat, qui auront lieu non plus en mars mais en juin. Il a affirmé qu’aucune classe de CP et CE1 ne comptera plus de 24 élèves à la rentrée et de nouvelles évaluations nationales en CM1 et en 4ème. Gabriel Attal a également annoncé "qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école". "L'abaya n'a pas sa place dans notre école, pas plus que les autres signes religieux", a-t-il insisté.

CAVALE - Après 3 semaines de cavale, un homme de 27 ans interpellé en région parisienne. Début août, il avait fui à pied, après une collision avec les gendarmes sur l'autoroute A6 dans l’Yonne. Déjà connu de la justice, il a été mis en examen pour tentative de meurtre sur les gendarmes et recel de vol de véhicule.

TRANSPORT - Bonne nouvelle pour les 15- 25 ans ! A partir du weekend prochain, les transports régionaux bus et trains seront gratuits le week-end en Centre-Val de Loire. Attention, il faut s’inscrire au préalable sur la plateforme Yep’s du conseil régional, et réserver un titre de transport avant chaque voyage. On vous explique tout ça ICI.

VACANCES – Vous avez peut-être repris le travail ce lundi, et vous pensez déjà aux prochaines vacances. L’année scolaire 2023/2024 offrira de nombreuses possibilités de ponts. 27 jours de repos seront accessibles en posant seulement... cinq jours ! Notamment en novembre ou en mai avec les jours fériés. Plus d'informations dans cet article.