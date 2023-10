Les 4 infos du lundi 30 octobre

METEO - Fortes rafales, pluie... La dépression Ciaran approchant la France, a été classée comme potentiellement dangereuse par Météo France. C’est le littoral, de la Manche à la Vendée qui est le plus exposé à partir d’après-demain. Des rafales allant jusqu'à 150 km/h sont attendues, de très grosses vagues aussi. Dans les terres, les rafales pourraient aussi frôler les 100 km/h, de l’Ouest à la région parisienne à partir de mercredi soir.

RESTOS - Les inscriptions pour la campagne d’hiver des Restos du cœur débutent aujourd’hui… La campagne, elle, doit s’ouvrir le 21 novembre. Les antennes locales s’attendent à une hausse, une fois de plus du nombre de bénéficiaires. Deux mois après avoir alerté sur leur situation financière, les Restos annoncent avoir récolté 32 millions d’euros, mais expliquent que l’équilibre budgétaire est, je cite, "loin d’être assuré". Dans l’Yonne, c’est le Secours populaire qui lance un appel. L’antenne bourguignonne manque de bénévoles, mais aussi d’argent, alors que les demandes sont en hausse de 20%.

ABONNEMENTS - Bientôt des abonnements payants sans publicité sur Facebook et Instagram. Le géant américain Meta doit se conformer au droit européen sur les données personnelles et la publicité ciblée. Les utilisateurs auront le choix de continuer à utiliser gratuitement les deux plateformes avec des publicités personnalisées ou de s'abonner pour ne plus en voir. Il faudra compter 9,99 euros par mois pour les comptes sur ordinateur, et de 12,99 euros pour les mobiles.

FOOT - Qui pour succéder à Karim Benzema ? On connaitra dans les prochaines heures le nom du Ballon d’or 2023. Parmi les favoris, le Français Kylian Mbappé, le Norvégien Erling Haaland ou encore Lionel Messi, champion du monde avec l’Argentine.