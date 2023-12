Les 4 infos du lundi 4 décembre

PARIS – En garde à vue, Arman Rajabpour-Miyandoab assume et revendique son geste. Samedi soir, cet homme de 26 ans a tué au couteau une personne et blessé deux autres à Paris. Fiché S pour islamisme radical, il avait fait allégeance à l’État islamique avant de passer à l’acte ? Deux membres de son entourage ont également été placés en garde à vue.

INDRE – La sécurité, qui sera plus que jamais l’une des priorités lors des JO de Paris, dont les épreuves de tirs se dérouleront dans l’Indre. 250 pompiers supplémentaires sont attendus dans le département pendant les Jeux. Pendant les épreuves, 45 soldats du feu seront de garde en permanence.

BOURGES - Bourges sera-t-elle désignée Capitale européenne de la Culture 2028 ? Cette semaine, le jury va se déplacer dans la préfecture du Cher mais aussi dans les autres villes candidates, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen. Le vainqueur sera dévoilé la semaine prochaine.

NOËL - Selon L’Ifop pour Le Bon Coin, l’Ouest de la France et notamment les Pays de la Loire, est la première région qui fait le plus de cadeaux de seconde main. 2 Français sur 5 ont déjà offert un cadeau de seconde main et ont prévu d’en offrir un ou plusieurs à Noël.