Les 4 infos du lundi 6 novembre

PROCES - C’est du jamais vu sous la 5ème République. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, sur le banc des prévenus. Le Garde des Sceaux est jugé par la Cour de justice de la République pour conflits d’intérêts. Il est soupçonné d’avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec qui il avait eu des contentieux lorsqu’il était avocat.

LOI – Le projet de loi immigration présenté au Sénat aujourd’hui. Parmi les mesures proposées : l’expulsion en priorité des étranger délinquants, la réforme du droit d’asile ou encore la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension.

INEGALITES - Les femmes ont commencé à travailler gratuitement à partir de 11h25 ce lundi, et ce jusqu’à la fin de l’année, selon le collectif féministe Les Glorieuses. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. Les Glorieuses réclament une revalorisation des salaires dans les professions où les femmes sont les plus nombreuses et un congé post-naissance équivalent pour les deux parents.

FOOT - Un nouvel entraineur à l’US Orléans. Karim Mokkedem, passé par Bourg-en-Bresse et Saint-Brieuc, remplace Bernard Casoni, évincé le mois dernier suite à des accusations de racisme. Après 12 journées de National, le club est 11ème du championnat.