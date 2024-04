Les 4 infos du lundi 8 avril

AVALLON – La maire d’Avallon dans l’Yonne placée en garde à vue. 70 kg de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 20 lingots d'or et plus de 7.000 € en espèces ont été saisis hier chez Jamilah Habsaoui. La mairie ainsi que la pharmacie où elle travaille ont également été fouillés. Dans le viseur des enquêteurs, les deux frères de Jamilah Habsaoui, suspectés de se servir du domicile de leur sœur pour stocker leur marchandise.

TOURS - 3 personnes interpellées la nuit dernière à Saint Avertin près de Tours. Elles sont soupçonnées d'avoir enlevé et séquestré un mineur de 15 ans. Ils réclamaient à la mère de la victime une rançon de 600 euros pour le libérer. Les ravisseurs ont été appréhendés sur le lieu de RDV fixé pour le versement de la somme. En état de choc, le jeune garçon, présentant des traces de coups a été transporté à l'hôpital.

SONDAGE - Près de 6 Français sur 10 sont insatisfaits de leur situation financière, selon un baromètre de l’Observatoire de Société et Consommation. Les sondés estiment, en moyenne, manquer de 897 euros par mois pour atteindre un "bien-être financier". Des chiffres qui varient selon le niveau de vie. Plus le revenu est élevé, plus le manque estimé est élevé.

JO - Tony Estanguet sera à Châteauroux jeudi. Le président du comité d'organisation des JO de Paris vient visiter le centre national de tir sportif où se dérouleront les épreuves. Il viendra rencontrer les athlètes qui participent au test event.