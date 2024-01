Les 4 infos du lundi 8 janvier

METEO - Le froid fait son retour. Tout au long de la semaine, les températures vont progressivement diminuer partout en France. On attend -5 degrés demain matin à Montluçon, -4 à Bourges et Châteauroux, -3 à Amvoise, -2 à Poitiers et Orléans. Les maximales ne devrait pas dépasser les 0 degrés sur une bonne moitié est du pays, jusqu'à la région Centre et l’Ile-de-France, tandis qu’elles seront à peine positives sur la façade ouest. C’est la conséquence d’un flux glacial venu d’Europe du Nord.

A ce sujet, le plan grand froid déclenché dans près de 40 départements, notamment dans le Loiret où une cinquantaine de places d’hébergement supplémentaires pour les sans-abris ont été ouvertes. Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, annonce lui une enveloppe de 120 millions d'euros supplémentaires pour renforcer le système d'hébergement d'urgence.

JUSTICE - Il est soupçonné d’avoir escroqué des dizaines de notables en Anjou entre 2012 et 2014. Le Madoff du Maine-et-Loire Guillain Méjane est jugé depuis aujourd’hui à Paris. Ce trader de 41 ans originaire du Baujeois, qui avait créé un fonds d’investissements spéculatif basé à Hong Kong, aurait profité de l’argent de ses investisseurs pour mener une vie de luxe. Montant du préjudice estimé : 16 millions d’euros.



CORBEAU - « Je sais où tu habites »… C’est le genre de messages que reçoivent des mères d’élèves de l’école Descartes à Châteauroux. Depuis plusieurs mois, elles sont prises pour cible sur les réseaux sociaux par un corbeau. Quatre plaintes pour harcèlement ont été déposées depuis le début de l’année. La direction de l’école, elle, assure ne pas avoir eu connaissance de ces messages menaçants.



TELE - L’Amour est dans le pré de retour pour une nouvelle saison! Ce soir, Karine Le Marchand présentera les premiers portraits des 15 nouveaux candidats en quête d’amour, dont ceux peut-être des très bons copains Gillou et Renaud, tous deux agriculteurs en Sarthe, ou encore celui de Manuela, 50 ans et éleveuse de poules d’ornement en Touraine. Rendez-vous à 21h sur M6.