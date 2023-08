Les 4 infos du mardi 22 août

CANICULE - La France a connu ce lundi sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août. L’épisode caniculaire, intense et durable s’est poursuivi aujourd’hui sur une large partie du pays. Des records de températures ont été battus dans le sud.

Le Berry, ainsi que la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Allier seront encore en vigilance orange canicule demain. Quinze départements vont rejoindre ceux déjà placés rouge. On attend jusqu’à 37 degrés à Vichy et Auxerre.

JUSTICE - 5 militants écologistes jugés cet après-midi à Tours. Au printemps, ces membres du collectif Dernière rénovation avaient aspergé la façade de la préfecture d’Indre-et-Loire de peinture à l’eau orange, pour dénoncer l’inaction du gouvernement sur la question climatique.

MOBILSATION - Parti vendredi dernier des Deux-Sèvres, le « convoi de l’eau », composés de militants anti-bassines, traverse ce mardi 22 août le département de l’Indre-et-Loire. Le cortège a participé à un rassemblement de soutien aux 5 militants écologistes de Dernière rénovation. Les 800 cyclistes entendaient dénoncer « la répression des mouvements écologistes », alors que 9 militants anti-bassines seront jugés à Niort le 8 septembre. Les manifestants sont attendus ce soir à Lussault-sur-Loire où l’arrivée est prévue vers 18h. Ils prendront ensuite la route d'Orléans, avec un rassemblement vendredi devant l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

ETUDIANTS - Les étudiants ont besoin d'au moins 1000€ chaque mois pour vivre. C’est ce que révèle le syndicat étudiant Unef ce mardi, dans son classement des villes universitaires les plus chères. Paris, Nanterre et Créteil sont en tête. La Rochelle est 17ème sur 47, Orléans pointe à la 26ème place, Angers est 31ème, Tours 35ème, Poitiers 44ème et Limoges dernière.

CARNET BLEU - Rihanna nage en plein bonheur. La chanteuse de 35 ans a accouché de son 2ème enfant au début du mois, un garçon, révèle la presse américaine. En mai 2022, elle et le rappeur A$AP Rocky avait déjà eu un petit garçon, baptisé RZA.