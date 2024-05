Les 4 infos du mardi 7 mai

CHÂTEAUROUX - Au stade Gaston-Petit, proches et anonymes ont rendu ce mardi un ultime hommage à Matisse. Plus de 2000 personnes étaient réunies dans l’enceinte du stade, symbole de sa passion pour le football. Pour rappel, l’adolescent de 15 ans est mort poignardé il y a une dizaine de jours par un jeune afghan de 15 ans.

VROUM - Sur la route, la journée est classée ROUGE par Bison Futé dans le sens des départs, sur l’ensemble de la France. Des difficultés qui devraient se poursuivre demain, où la journée est classée en orange. Et puis dimanche, sur la route des retours, ça s’annonce aussi chargé.

Sur les rails, ce ne sera pas plus simple. Aucun train ne circulera entre Paris et Orléans entre jeudi midi et dimanche midi. La SNCF profite du week-end de l’Ascension pour effectuer d’importants travaux. 3 autres week-end d’interruption sont prévus cette année sur la ligne, le prochain du 18 au 20 mai.

METEO - Exit la fraicheur et la grisaille. La chaleur va faire son retour pour le week-end de l’Ascension. Dès demain, le soleil réapparaitra sur une grande partie du pays et les températures augmenteront progressivement pour dépasser les normales de saison, avec plus de 25 degrés attendus samedi et dimanche.

FOOT – La victoire est obligatoire pour espérer atteindre la finale. Battu à l’aller, le PSG reçoit Dortmund ce soir au Parc des Princes, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Coup d’envoi à 21h