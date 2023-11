Les 4 infos du mercredi 15 novembre

NAHEL - Le policier auteur du tir mortel sur Nahel à Nanterre au mois de juin dernier a été remis en liberté, indique le parquet de Nanterre. Il reste mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire. Il n’a ainsi pas le droit de se rendre à Nanterre. Interdiction également pour le fonctionnaire d’entrer en contact avec les parties civiles, tout comme de porter une arme.

La mort de Nahel, survenue le 27 juin dernier après un refus d’obtempérer, avait provoqué une gigantesque vague d’émeutes dans le pays. De très nombreuses dégradations avaient été recensées. Les assureurs estimaient à 650 millions d’euros la facture des émeutes. Plus de détails dans cet article.

TRAINS - Premier arrivé, premier servi ! La billetterie des trains pour les vacances d’hiver (10 février au 24 mars pour les TGV et Intercités) est ouverte. La période s’étend même jusqu’au 5 juillet pour les Ouigo. RDV sur le site et l’appli SNCF Connect.

CHÂTEAUROUX - C’est officiel, Benjamin Gufflet est le nouveau propriétaire de la Berrichonne de Châteauroux. On ne connait pas le montant de la transaction entre le Bordelais déjà à la tête du Dax Rugby et les Saoudiens de United World. Ne manquent plus que les validations de la Ligue de football professionnel (LFP) et de la DNCG, le gendarme financier du foot.

BOURGES - 12 nouveaux artistes annoncés ce mercredi au prochain Printemps de Bourges. Parmi eux, Eddy de Pretto. Il rejoint Mika, M Pokora ou encore Shaka Ponk. Rendez-vous du du 23 au 28 avril pr2024.