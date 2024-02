Les 4 infos du mercredi 21 février

AGRICULTEURS – Des mesures pour répondre à la colère des agriculteurs. Gabriel Attal s’exprimait ce matin. Le Premier ministre a promis l’inscription dans la loi du principe de souveraineté alimentaire, le renforcement d’ici l’été des lois Egalim qui visent à garantir un revenu minimum aux agriculteurs. Autre annonce, faciliter la venue de saisonniers étrangers en déclarant le secteur agricole en tension. Gabriel Attal a aussi renouvelé l'opposition de la France au traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur et évoquer de nouvelles mesures de simplification de procédures et de normes. De leur côté, les agriculteurs maintiennent la pression. A Auxerre par exemple, un cortège de tracteur a défilé dans le centre-ville cet après-midi.

SNCF - Un trafic quasi-normal attendu sur les rails vendredi et samedi. La grève des aiguilleurs devrait avoir peu d’impact, une semaine après celle des contrôleurs qui a entrainé l’annulation de la moitié des trains sur les grandes lignes. Les aiguilleurs réclament notamment un plan massif d’embauche et une majoration de leur prime opérationnelle de circulation.

PANTHEON - Il avait été fusillé par les Nazis au Mont-Valérien il y a 80 ans jour pour jour. Missak Manouchian, apatride s’ayant vu refuser deux fois la nationalité française, entre au Panthéon, ce soir, aux côtés de son épouse Mélinée.

PÂQUES - Les cloches et le lapin de Pâques apporteront peut-être un peu moins de chocolat, cette année. Le cours du cacao a en effet explosé ces derniers mois. Les fèves coûtent aujourd’hui 2 fois et demi plus cher qu’à l’été 2022. En cause, une demande mondiale en hausse et des mauvaises récoltes. Les prix devraient continuer à grimper.