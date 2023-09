Les 4 infos du mercredi 6 septembre

CLIMAT L’été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi l’observatoire européen Copernicus. Il a fait en moyenne 16,7 degrés à l’échelle de la planète en juillet et en août. « L’effondrement climatique a commencé », a réagi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un communiqué. En France, le dôme de chaleur va se poursuivre jusqu'en début de semaine prochaine. Lundi, des records de températures ont été battus. Il a par exemple fait plus de 38 degrés dans le Berry.

RACISME - Des policiers tourangeaux ont été sanctionnés suite à des propos racistes tenus dans un groupe WhatsApp. Daprès La Nouvelle République, c’est l’un de leurs collègues qui a dénoncé le contenu du groupe à sa hiérarchie. Le préfet confirme des échanges entre inappropriés fonctionnaires. Certains policiers impliqués ont été sanctionnés d’un avertissement.

COMMERCE - Après Kookai, San Marina ou encore Camaïeu… Un nouveau coup dur pour le secteur du prêt-à-porter. L'enseigne Naf Naf a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Elle est endettée notamment en raison de loyers impayés durant la crise du Covid-19. L’entreprise compte 131 magasins et 660 employés. Plus d'informations ICI.

RUGBY – La coupe du monde commence vendredi. Avec en ouverture un alléchant France- Nouvelle-Zélande.



Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus a dévoilé le XV qu’il alignera contre les Blacks.

Titulaires : Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Villière - Jalibert, Dupont (C) - Ollivon, Alldritt, Cros - Flament, Woki - Atonio, Marchand, Wardi.