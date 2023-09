Les 4 infos du vendredi 1er septembre

CHANGEMENTS – La réforme des retraites est entrée en vigueur ce vendredi. L’âge légal de départ est désormais fixé à 62 ans et 3 mois. En plus de la réforme des retraites, d’autres changements avaient lieu à partir de ce vendredi comme à chaque début de mois. A retenir notamment la revalorisation des salaires des enseignants, de 125 à 250 nets en plus par mois, revalorisation aussi des bourses étudiantes.

FEMINICIDE - Un homme interpellé en gare de Tours hier soir. Il s’agit du conjoint de la femme de 57 ans retrouvée morte mardi à Chambray-lès-Tours. L’autopsie a conclu à une mort par asphyxie. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Le couple, précise la Procureure de la République, a quatre enfants, dont un mineur, qui a été pris en charge par les services sociaux.

TRAFIC - Les vacances scolaires touchent elles à leurs fins. Ce vendredi est classé ORANGE dans le sens des retours, avec toujours des difficultés à prévoir sur l’A10, dans les secteurs de Poitiers et d'Orléans. Ce sera encore le cas demain.

TOUR VIBRATION - Le Tour Vibration fait étape ce vendredi 1er septembre à Châteauroux. Tayc, Tom Gregory, Lucenzo, Sound of Legend, Lynda, 47 TER, Yanns, Maëlle, Philippine Lavrey et Yannis sont sur scène, place Voltaire à partir de 20 heures.