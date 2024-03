Les 4 infos du vendredi 22 mars

TRAINS – Jusqu’à 4h de retard. La circulation des trains très perturbée aujourd’hui entre Paris, la Bretagne et Bordeaux. En cause, un accident de personne tôt ce matin au sud de la capitale. Après avoir été totalement interrompu dans les deux sens entre Paris et Saint-Pierre des Corps, le trafic des trains a progressivement repris dans la matinée.

METEO - Ne vous habituez pas trop vite à la douceur des températures de ces derniers jours. Nous allons perdre une dizaine de degrés d’ici demain en raison de l’arrivée d’une masse d’air polaire maritime. A Tours par exemple, il fera entre 5 et 12 degrés ce samedi.



SIDACTION - Top départ ce vendredi du Sidaction qui fête ses 30 ans cette année. Pendant trois jours, vous pouvez faire un don pour la recherche, par internet ou par un SMS, en envoyant DON au 92110 pour donner 10 euros. La dernière enquête de l’association met en lumière une hausse alarmante des idées reçues sur le VIH chez les jeunes.

CINE - C’est l’occasion de découvrir les derniers films à petit prix. Le Printemps du Cinéma est de retour ce week-end. De dimanche à mardi, tous les films seront accessibles à 5 euros, sauf pour les séances spéciales comme la 3D ou en IMAX.