Les agriculteurs loirétains mobilisés mercredi 24 janvier

L’exaspération du monde agricole s’étend. La mobilisation lancée ces derniers jours dans le sud de la France gagne progressivement les autres départements. Ce mercredi 24 janvier, des actions sont ainsi annoncées par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs du Loiret. Les agriculteurs évoquent « une multiplication des normes et des interdictions, des impasses agronomiques et techniques, une surenchère fiscale, sans parler de l’explosion des coûts de production et de la déconnection des politiques ».

« Pour sauver les moyens de production des agriculteurs loirétains, obtenir une pause normative, assurer une juste rémunération des producteurs et leur donner la capacité à mener des projets dans les territoires », un rassemblement est ainsi prévu à 11h30 sur le parking du Leclerc de Chécy.