Les candidatures pour les Trophées du Sport du Loiret 2026 sont ouvertes !

Qui seront les meilleurs sportifs du Loiret en 2026 ? Pour avoir la réponse à cette question, il faut attendre le 6 octobre 2026. Co-organisée par La République du Centre et le Département du Loiret, la deuxième édition des Trophées du sport se déroulera au Zénith d’Orléans à partir de 17h. « L’idée c'est de mettre en valeur l'ensemble des associations et du monde du sport Loirétain, à un moment donné dans l'année. », explique Benoit Roy, coordinateur général de l'événement.

Tout le monde peut tenter sa chance

En attendant, les candidatures viennent tout juste d’ouvrir ce lundi 2 mars et chacun peut s’y inscrire et prétendre à la gagne ! Benoit Roy l’assure, « maintenant que l'événement est né, c'est toujours plus facile d'attirer du monde, que ce soient des lauréats, des candidats, mais aussi du public. » Le seul critère : être impliqué dans le monde du sport Loirétain. Il faudra ensuite choisir parmi les 10 catégories existantes laquelle est la plus adéquate. Sportifs.ves, handisportifs.ves, bénévoles, clubs, dirigeants, encadrants, collèges, tout le monde aura le droit à sa récompense.

Si la majorité des lauréats est désignée par un jury, qui s’appuie sur les performances et l’implication sportive, le meilleur bénévole et la meilleure association sont eux choisis par le public. Pour la première catégorie, le vote se fera en ligne du 15 juillet au 15 septembre. Pour la seconde, l’association gagnante sera désignée par les nombreuses personnes présentes lors de la cérémonie. « Le Zénith a une grosse capacité d’accueil. L'idée, c'est de doubler le nombre de personnes, d'avoir entre 3 et 5 000 personnes qui viennent à cette soirée et je suis assez confiant là-dessus. », confirme Benoit Roy.