Les candidatures pour les Trophées du Sport du Loiret 2026 sont ouvertes !
Publié : 6 mars 2026 à 9h51 par Robin LECOMTE
Le 6 octobre 2026, La République du Centre et le Département du Loiret organisent la deuxième édition des Trophées du Sport du Loiret. Un moment de célébration du sport Loirétain ou tout le monde peut prétendre à un prix. Les inscriptions sont ouvertes !
Qui seront les meilleurs sportifs du Loiret en 2026 ? Pour avoir la réponse à cette question, il faut attendre le 6 octobre 2026. Co-organisée par La République du Centre et le Département du Loiret, la deuxième édition des Trophées du sport se déroulera au Zénith d’Orléans à partir de 17h. « L’idée c'est de mettre en valeur l'ensemble des associations et du monde du sport Loirétain, à un moment donné dans l'année. », explique Benoit Roy, coordinateur général de l'événement.
Tout le monde peut tenter sa chance
En attendant, les candidatures viennent tout juste d’ouvrir ce lundi 2 mars et chacun peut s’y inscrire et prétendre à la gagne ! Benoit Roy l’assure, « maintenant que l'événement est né, c'est toujours plus facile d'attirer du monde, que ce soient des lauréats, des candidats, mais aussi du public. » Le seul critère : être impliqué dans le monde du sport Loirétain. Il faudra ensuite choisir parmi les 10 catégories existantes laquelle est la plus adéquate. Sportifs.ves, handisportifs.ves, bénévoles, clubs, dirigeants, encadrants, collèges, tout le monde aura le droit à sa récompense.
Si la majorité des lauréats est désignée par un jury, qui s’appuie sur les performances et l’implication sportive, le meilleur bénévole et la meilleure association sont eux choisis par le public. Pour la première catégorie, le vote se fera en ligne du 15 juillet au 15 septembre. Pour la seconde, l’association gagnante sera désignée par les nombreuses personnes présentes lors de la cérémonie. « Le Zénith a une grosse capacité d’accueil. L'idée, c'est de doubler le nombre de personnes, d'avoir entre 3 et 5 000 personnes qui viennent à cette soirée et je suis assez confiant là-dessus. », confirme Benoit Roy.
Un village du sport pour en découvrir des nouveaux
Au-delà de la remise des prix, les organisateurs ont fait le choix de réinstaller un village sportif, déjà en place lors de l’édition 2025. Dans les coursives et sur le parvis du Zénith, une multitude de stands d’associations, d’animations et d’activités sportives seront proposées aux curieux. À travers ce village, les organisateurs souhaitent montrer la richesse du sport Loirétain comme l’explique Benoit Roy, « des sports moins connus ne sont pas forcément représentés, on essaie de le faire au travers du village, par des démonstrations et des initiations. Pendant la soirée, on a également des coupures entre les remises de trophées pour les mettre en valeur. »
Le village sera également l’occasion de donner de la visibilité aux clubs pros et semi-pros qui font rayonner le sport Loirétain à l’échelle nationale. « Certains joueurs viennent signer des autographes, faire des dédicaces, des petites démos,... mais c'est encore un peu tôt pour avoir des noms. », affirme Benoit Roy. La sabreuse française Cécilia Berder sera aussi de la partie avec son palmarès toujours aussi impressionnant : médaille d’argent par équipe aux JO Tokyo, médaille d’or par équipe aux Championnats du Monde 2018 et triple Championne de France. Une brochette de champions pros et amateurs qui seront récompensés de leurs efforts le 6 octobre prochain.