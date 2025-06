Les dates de la tournée de Marine (Star Academy), dévoilées !

Marine va partir à la rencontre de ses fans en solo ! Alors que la tournée de la Star Academy touche à sa fin, la gagnante de la dernière édition de l’émission annonce ce jeudi les dates de sa tournée. Une tournée pendant laquelle les fans pourront entonner les chansons de son premier album qui paraitra le 27 juin.

On savait que Marine fera une date chez elle à Lille (17 décembre) et à l’Olympia à Paris (19 janvier 2026), on connait désormais les autres salles qui auront le plaisir de l’accueillir. Le coup d’envoi sera donné à Nantes le 30 décembre. La jeune femme passera aussi à Mérignac le 12 décembre, à Tours le lendemain, au Mans le 1er février 2026, à Angers, le 14 février.

Les pré-ventes ouvriront ce vendredi 13 juin à midi.