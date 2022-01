En l’espace de quelques heures, la scène est devenue virale. Séparés pendant 74 ans, deux frères ont enfin pu se retrouver à Kartarpur, en Inde. Dans la vidéo (ci-dessous) publiée sur Tik Tok puis relayée sur d’autres réseaux sociaux, on aperçoit les deux hommes s’enlacer étroitement et pleurer ensemble pendant de longues secondes, sous le regard de plusieurs témoins. Leurs retrouvailles inespérées ont aussi largement ému les internautes.

Selon The Indian Express, les deux frères ont été séparés en 1947. À l’époque, l’Inde et le Pakistan ont été divisés en deux pays indépendants ; un événement appelé La Partition. Des millions de personnes de religions différentes ont migré et, par conséquent, des millions de familles ont été séparées. L’un des deux frères, Sikka Khan âgé de 70 ans, est resté avec sa mère du côté indien. L’autre frère, Sadiq Khan, âgé de 80 ans, est resté bloqué du côté pakistanais avec son père.

Pour retrouver la trace de son frère perdu, celui-ci a contacté le Youtubeur Nasir Dhillon, très populaire sur la plateforme de vidéos où il relate régulièrement les événements de cette partie de l’Histoire locale. En 2019, un premier contact est établi. « Aucun des deux n’avait de passeport, alors nous avons fait toutes les démarches nécessaires. Il a également fallu demander un Visa. Puis, après ça, il y a eu la pandémie de Covid-19 et les frontières ont été fermées. L’opportunité s’est présentée en novembre dernier quand Kartarpur a ouvert un passage et nous avons organisé une rencontre », raconte le Youtubeur.

