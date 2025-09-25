Les films Ghibli, la recette du bonheur !

À l’approche de l’automne et de la fin des beaux jours, chacun cherche comment prolonger l’été et sa nature verdoyante. Une étude récente menée par l’Imperial College de Londres, a trouvé une solution ! Elle démontre que les films du célèbre du studio Japonais Ghibli amélioreraient le sentiment de bonheur quotidien. Mais pas seulement ! Ils influeraient également sur le sentiment de nostalgie. Un phénomène qui s’explique par la vision que le créateur du studio Hayao Miyazaki transmet à travers ses films. Ces derniers sont généralement remplis de nature, de découverte et placés d’un point de vue enfantin, ce qui amplifie l’insouciance transmise par les personnages. Ils explorent la confrontation des sentiments de peur ou de chagrin, ce qui permet de " renforcer les relations, contribuer à la communauté et vivre une joie tranquille. "

Cependant, pour le moment seulement deux films ont été étudiés par les scientifiques : Mon voisin Totoro et Kiki la petite sorcière. Difficile donc de se faire un avis général sur la question. Il est cependant possible d’affirmer que la majorité des œuvres de Miyazaki sont basées sur une animation, des valeurs et une trame narrative similaires. Les films les plus tristes comme Le tombeau des lucioles, qui traite de la Seconde Guerre mondiale, sont eux aussi abordées depuis un regard d’enfant.

Des expériences immersives

Pour renforcer sa crédibilité, l’étude explore d’autres domaines que les films. Elle s’intéresse également aux jeux vidéo comme Zelda : Breath of the wild (disponible sur Nintendo switch). Placés dans la catégorie des « mondes ouverts », ils permettent aux joueurs de se déplacer librement et indéfiniment sur une carte, sans nécessairement suivre l’histoire principale. Les scientifiques ont remarqué que ces expériences de jeu permettraient cette fois de réduire « le stress, l'anxiété et l'épuisement professionnel » des étudiants interrogés. Des effets non-négligeables qui s’accompagnent d’un sentiment accru « d'exploration, de calme, de maîtrise et d'habileté ».

L’étude va même plus loin en dressant un constat commun aux deux supports. Ces œuvres bien que différentes, permettraient aux spectateurs d’améliorer leur facilité à trouver un but et à dresser un cadre de vie bienveillant. Pour comprendre cela, il suffit d’identifier leurs points communs. L’un comme l’autre proposent des paysages saisissants par l’abondance de nature, ce qui encourage à « trouver l’émerveillement dans l’ordinaire ». Ils permettent également aux spectateurs d’explorer des univers à travers une expérience immersive. Ils peuvent s’identifier à un héros, qu’ils suivent dans une quête bienveillante. Les scientifiques parlent ici « d’évasion active » qui restaure l’énergie. Alors si vous ne savez pas comment retrouver le moral après une dure journée de travail, pensez Ghibli (ils sont disponibles sur Netflix) !