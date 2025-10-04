Les Foulées Roses, la course aux dons pour le cancer du sein

Mobilisez-vous contre le cancer du sein ! Un message brandi haut et fort chaque année par la Fondation pour la recherche sur le cancer lors d’Octobre rose. Cette mobilisation, qui se déroule sur tout ledit mois, vise à mettre en avant le cancer du sein et collecter un maximum de dons. Aujourd’hui la recherche avance et les conditions de prise en charge progressent si bien, que le taux de survie, à 5 ans de maladie, est de 88 %. Mais, tant que la barre des 100 % n’est pas atteinte, le combat continue, symbolisé par l’iconique ruban rose. Le cancer du sein étant le plus fréquent chez les femmes, il touche 61 000 personnes et est la première cause de mortalité, par cancer, chez les femmes (plus de 12 000 par an).

C’est parce qu’on est toutes et tous concernés qu’il est important de s’impliquer dans cette cause. Pour cela, de nombreuses initiatives s’organisent sur tout le territoire français comme à Olivet près d’Orléans. Chaque année, depuis 2015, la ville organise une grande course caritative, nommée les Foulées Roses, au profit de la Ligue contre le cancer, comité du Loiret. En dix ans, c’est plus d’un demi-million d’euro qui a été récolté grâce aux dons et aux partenaires, comme l'explique Marie Allaire, élue adjointe à la santé à la mairie d'Olivet," on a voulu apporter des fonds qui aideront la recherche, les malades et leur famille."

Cette nouvelle édition, qui se déroulera ce dimanche 5 octobre, affiche déjà complet. "Cela traduit l’importance de notre événement, et le fait que tout le monde se sent concerné. Cette vague rose envoie un superbe message de cohésion, car on est là pour soi, pour une copine, un parent, une collègue…", souligne Marie Allaire. Répartis sur les quatre parcours disponibles, plus d’une centaine de bénévoles seront au service des milliers de coureurs, qui fouleront le sol orléanais, sous les applaudissements des spectateurs. L’initiative se poursuit même après la course avec des interventions dans les écoles et les entreprises. Un moment convivial, qui rassemble autour d’une cause essentielle, comme conclue Marie Allaire, "soyons présents en rose dimanche pour celles et ceux qui se battent mais aussi en mémoire des autres, qui se sont battus et ont perdu."