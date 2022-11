Les hommes de plus en plus séduits par la vasectomie

23.000 opérations sont réalisées chaque année en France, 12 fois plus qu’il y a 12 ans : la vasectomie connait un fort engouement ces dernières années. « Il s’agit d’une méthode de contraception définitive, qui consiste à sectionner et ligaturer les canaux déférents, qui acheminent les spermatozoïdes des testicules vers la prostate avant l’éjaculation », rappelle Erwan Taverne, co-fondateur de l’association Garcon (Groupe d’action et de recherche pour la contraception).

Quels sont les avantages de la vasectomie ? « La pratique est très fiable et très pratique à mettre en œuvre, et plus simple qu’une ligature des trompes », explique Erwan Taverne. « Cela a un grand intérêt si on sait qu’on ne procréera plus, car la vasectomie est définitive (on peut toutefois faire congeler ses spermatozoïdes avant l'intervention, NDLR). » La vasectomie permet aussi de ne plus faire reposer la charge contraceptive sur les femmes. « Elle qui a lieu souvent dans un couple où la femme a pris en charge la contraception pendant longtemps, et une fois qu’on sait qu’il n’y aura plus de projets de procréer, le partenaire prend le relais », poursuit Erwan Taverne.

De nombreux freins encore en France

La vasectomie reste encore toutefois bien moins pratiquée en France que dans d’autres pays (près d’un homme sur cinq y a recours au Royaume-Uni ou au Canada, contre 1% en France), mais cela est à relativiser puisqu’aucune politique publique n’est menée pour promouvoir cette intervention. La vasectomie fut en effet longtemps considérée en France comme une mutilation. A cela s’ajoutent de nombreux freins, notamment le refus de professionnels de santé. « Ça marche assez bien pour les hommes de 40 ans avec 2 enfants, mais c’est plus compliqué pour les personnes jeunes sans enfants », détaille le co-fondateur de l’association Garcon. « Légalement, ils devraient pouvoir y accéder mais en pratique, ça peut être compliqué de trouver un urologue qui accepte l’intervention. Des urologues ajoutent des conditions qui ne sont pas dans la loi. »

Aujourd’hui, la loi impose notamment un délai de réflexion obligatoire de quatre mois. « C’est le plus long délai pour une intervention chirurgicale. A titre de comparaison, c’est deux semaines pour la chirurgie esthétique », explique Erwan Taverne, qui souhaiterait que la loi évolue sur cette question. Des dépassements d’honoraires dans le privé freinent aussi le recours à cette intervention. L’association Garcon appelle donc à un meilleur remboursement, à des mesures pour faciliter l’accès aux hommes jeunes sans enfants, et à des campagnes d’information sur le sujet. Elle a d’ailleurs sollicité les autorités à ce sujet mais estime que le retour n’est pas très encourageant.