Les infirmiers libéraux, victimes de la hausse des prix à la pompe

Le gouvernement doit présenter dans le courant de la semaine prochaine une batterie de mesures pour soutenir les secteurs les plus impactés par la hausse des prix à la pompe liée au conflit en Ukraine. Parmi eux, les transporteurs routiers et les 130 000 infirmiers libéraux.

La profession est dépendante de la voiture. L’essentiel du travail a lieu au domicile des patients, ce qui a un coût. « En fonction du territoire on fait plus ou moins de kilomètres, certains font 200/300 km par jour, et changent eur véhicule tous les deux ans », explique John Pinte. Il est le président du syndicat national des infirmiers libéraux.