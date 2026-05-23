Dans tous les magasins U dans les départements du Loiret du Cher et du Loir-et-Cher, plus de 170 paniers 100% produits locaux à remporter pour une valeur de 6800 € (5 paniers par magasin, d'une valeur de moyenne de 40€). Participation du 25 mai au 30 mai. Tirage au sort des gagnants la semaine suivante

Chaque jour, votre Magasin U travaille avec des producteurs et des partenaires proches de vous. Pour valoriser ce circuit court, des ambassadeurs des magasins prennent la route en vélo en faisant étape chez des producteurs locaux . Découvrez leur parcours dès maintenant et venez les encourager sur le parcours du lundi 1er au samedi 6 juin !

Du, déposez votre bulletin de participation dans l'urne située dans votre Magasin U. Le tirage au sort a lieu la semaine prochaine avec un gagnant par jour dans votre magasin du lundi 1er au samedi 6 juin.*

Du 1er juin au 6 juin, Les Magasins U du Centre-Val de Loire s'engagent pour l'agriculture de demain !

Pendant une semaine, associés et collaborateurs des Magasins U partent à la rencontre des fournisseurs locaux situés à quelques coups de pédales de leur magasin. Chaque jour, les cyclistes feront étape chez un producteur local pour échanger et découvrir son activité.

Les Magasins U du Centre-Val de Loire sont fiers de soutenir les agriculteurs et les producteurs locaux !

Pour eux, un bon produit est un produit qui n'a pas besoin de traverser la France. La preuve : ils sont si proches de certains fournisseurs qu'ils peuvent leur rendre visite en vélo !

Pendant une semaine, venez encourager les cyclistes qui ont à cœur de mettre en avant les savoir-faire des producteurs et les engagements filières U.

SOUTIEN LOCAL : Les Magasins U choisissent de travailler avec les fournisseurs proches des magasins.

EMPREINTE CARBONE RÉDUITE : Moins de moteur, plus de douceur.

VRAIE COMPLICITÉ : Les Magasins U connaissent personnellement ceux qui vous nourrissent.

CONSOMMER LOCAL, C'EST AUSSI SIMPLE QU'UNE BALADE À VÉLO !

Rendez-vous sur le parcours pour encourager le peloton !

De nombreuses surprises vous attendent...

➡️ Toutes les informations sur l'évènement