Les six épisodes d'une cinquantaine de minutes sont disponibles sur arte.tv .

L'histoire nous amène au coeur des docks du plus grand port français. Un père et ses enfants se déchirent sur fond de trafic de drogue et de secrets enfouis.

Un thriller captivant se mêlant à une tragédie familiale dans l'univers des dockers du Havre. Le casting est à la hauteur des attentes : Olivier Gourmet , Pierre Lottin , qui se détache une nouvelle fois, dans cette fiction, de son rôle de Wilfried Tuche, et Panayotis Pascot, qu'on découvre brillant dans un autre registre que l'humour.

C'était l'une des séries françaises les plus attendues de ce début d'année 2024. "De Grâce" est disponble sur la plateforme de streaming d'Arte depuis ce mercredi.

Une comédie sanglante avec Kaley Cuoco :

Après l'excellente "The Flight Attendant", Kaley Cuoco (Penny dans 'The Big Bang Theory"), est de retour dans un nouveau thriller comique, "Based on a true story".

Kaley Cuoco y interprète Ava, une femme enceinte, agente immobilière, qui peine à vendre des maisons de luxe et passionnée par les faits divers. Son mari, ancienne star du tennis, s'est reconverti en prof dans un club, après une blessure. Pour faire face à leurs difficultés financières, Ava propose à son mari de réaliser un podcast avec un vrai tueur en série.

C'est drôle, rythmé, parfois un peu sanglant et vulgaire mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette série réalisée par Craig Rosenberg, créateur de "Gen V" et scénariste de "The Boys", elles aussi bien décalées.

Les huit épisodes d'une trentaine de minutes de la saison 1 de "Based on a true story" sont disponibles sur Paramount +.