Pour "La chute de la maison Usher", son réalisateur, Mike Flanagan (The Haunting of Hill House et The Midnight Club), s’est inspiré de la nouvelle d’Edgar Allan Poe du même nom.

Halloween approche et bonne nouvelle pour ceux qui aiment se faire peur, une nouvelle série d’épouvante est sortie cette semaine sur Netflix .

Le retour de "Chair de Poule"

Si vous aimez vous faire peur en famille, cette série sera plus accessible puisqu'elle peut être regardée avec les plus jeunes et rappelera des souvenirs à certains.

"Chair de poule", la série, est disponible sur Disney +. Série inspirée des livres pour collégiens du même nom, parus dans les années 90, et qui ont rencontré un franc succès avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus et traduits dans 32 langues.

La série s'interresse à cinq lycéens qui se lancent dans une enquête sur le décés tragique d’un adolescent dans leur ville trente ans plus tôt. Ils vont alors découvrir de terribles secrets sur leurs parents.