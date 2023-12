Clap de fin pour "The Crown".

"The Crown" : le clap de fin

Clap de fin pour la série "The Crown". Les six derniers épisodes de la 6ème et dernière saison sont disponibles sur Netflix.

Les quatre premiers épisodes nous ont fait revivre la mort de Diana. Cette dernière partie abordera la rencontre entre Kate et William notamment, mais aussi comment la famille royale tente de se reconstruire après le drame. Le tout dernier épisode promet d’émouvoir les fans de la série.