"Master Crimes" la nouvelle série policière de TF1 :

Difficile de passer à côté de la nouvelle série policière de TF1 avec Muriel Robin : "Master Crimes". Comparée à la série américaine "Murder", elle est pourtant bien différente, plus drôle et plus accessible notamment, même si l'hsitoire présente des similitudes.

Dans "Master Crimes", Muriel Robin interprète le rôle d’une prof de psycho-criminologie à l’Université, reconnue partout en France. Elle va se retrouver à devoir aider la police après la découverte d’une scène de crime dans laquelle le titre d’un de ses livres apparaît. Elle va alors tenter de résoudre cette enquête avec l’aide de ses étudiants.

Les deux premiers épisodes de la saison 1 sont disponibles sur MyTF1