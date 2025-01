« Les P’tits soleils » : les Pièces Jaunes dévoilent un hymne avec Joseph Kamel, Linh et Héléna

Elle débute ce mercredi 8 janvier : la 36ème édition des Pièces Jaunes dispose cette année d’un hymne, dévoilé dans la matinée. Écrit par Lionel Florence, Patricia Guirao et John Mamann, il réunit près d’une trentaine de jeunes artistes, dont Joseph Kamel, Nuit Incolore, Styleto, les ex-élèves de la Star Academy Héléna, Axel et Julien, les ex-candidates de The Voice Linh, Mentissa et Vernis Rouge, ou encore le streamer Michou. Le clip sera dévoilé vendredi.