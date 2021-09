Les parkings de l’hôpital du Mans payants dès le 4 octobre 2021

En effet, pas facile tous les jours de se garer sur les parkings de l’hôpital manceau. La direction a donc décidé de prendre une mesure, visant à limiter les voitures tampons, et les stationnements longue durée. Dès le 4 octobre, les parkings P1, P2, et P3 seront payants.

La première heure de stationnement sera gratuite, mais ensuite, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Comptez 1€ de l’heure, pour un stationnement occasionnel, 1,50 euros entre 7h et 19h pour une journée le week-end, et 1 € pour un stationnement entre 19h et 7h. À noter que des cartes de réduction seront proposées aux automobilistes réguliers (10 € pour 20 heures de stationnement, 15 € pour 30 heures et 25 € pour 50 heures).