Les personnages M&M's vont disparaître, la raison est surprenante

C'est officiel : la marque M&M's, appartenant au groupe Mars Wrigley, a annoncé ce lundi qu’elle suspendait ses "personnages" colorés bien connus à travers le monde, comme l'explique le New York Times. En effet, ceux que l'on adorait voir dans les publicités viennent de se retrouver au coeur d'une polémique.

Les M&M's politisés ?

Suite à la création de "Purple", le personnage féminin de couleur violette destiné à représenter l'inclusion et l'acceptation, la marque M&M's fut violemment critiquée. Les opposants lui ont en effet reproché une "politisation" des personnages, associant le violet à la la couleur du mouvement LGBTQ. Plusieurs personnalités de la droite américaine, et même des présentateurs de Fox News, ont considéré que les personnages M&M’s symbolisaient le "wokisme", soit un mouvement qui milite contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant les minorités.