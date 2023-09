Les pets et les ronflements d'un bouledogue les gênent dans l'avion, la compagnie leur verse un gros dédommagement

Ce couple de Néo-Zélandais se souviendra longtemps de son voyage en avion. Alors qu'ils se rendaient à Singapour depuis Paris en juin dernier, Gill et Warren Press se sont retrouvés à côté d'un chien, et plus précisément d'un bouledogue français, durant les 13 heures de vol. Selon Gill, il s’agissait d'un chien émotionnel, autorisé à bord pour accompagner et réconforter son maître en situation de handicap.

Seulement voilà, le bouledogue français bavait et lâchait des gaz malodorants. "J’ai dit à mon mari : 'Tu dois régler ça. Nous ne pouvons pas avoir un chien assis à côté de nous pendant aussi longtemps'", a déclaré la femme au média Insider. "Mon mari était en short et il recevait de la salive de chien sur sa jambe", a-t-elle ajouté. Malheureusement pour le couple, l'autre caractéristique de la race est d'émettre des ronflements sonores. Et ça n'a pas loupé ! Le compagnon à quatre pattes était également très bruyant.

1 100 euros de dédommagement

La situation devenant très vite insupportable pour Gill et Warren Press, ils décident alors d'accepter la proposition du personnel de bord de s'installer en classe économique. Deux semaines après le vol, la compagnie Singapour Airlines leur présente ses excuses avant de leur offrir à chacun d'entre eux un chèque-cadeau de 125 dollars néo-zélandais (soit environ 70 euros).

Jugeant cela insuffisant, le couple répond que cela ne reflète pas la différence de valeur entre leurs sièges en classe économique premium et les sièges en classe économique sur lesquels ils ont terminé le vol. La compagnie décide donc un mois plus tard de leur envoyer deux bons de voyage d’un montant de 200 dollars chacun (environ 112 euros). Une somme qu'il juge une nouvelle fois insuffisante.

Un mois se passe. Singapour Airlines décide finalement de dédommager le couple à hauteur de 1 965 dollars (soit 1 103 euros). "C’est le moins qu’ils puissent faire. S’ils voulaient être vraiment gentils, ils auraient pu nous en donner bien plus", a réagi Gill Press. Le couple a reversé cette somme à l'association Blind Low Vision NZ, chargée de fournir des chiens guides aux personnes malvoyantes.