Le milieu de chauffeur poids lourd est très peu représenté par des femmes. En 2022, selon TF1 Info, seulement 5% des 210 000 chauffeurs routiers étaient des femmes. Dans l’émission "Les Reines de la Route" diffusé sur 6ter, Clotilde, conductrice de 26 ans de l’Indre, veut « prouver au monde qu’il y a de plus en plus de femmes dans ce métier. Ce n’est pas une honte et on est toutes autant capables que n’importe qui ».

Passionnée depuis son plus jeune âge, Clotilde explique que sa vocation de devenir chauffeur poids lourd lui est venu lorsqu’elle partait avec son père, lui aussi chauffeur, livrer de la marchandise. « J’aime découvrir de nouveaux paysages. J’aime partager mon quotidien sur les réseaux sociaux, et participer à cette émission me permet de le partager à une plus grande échelle » raconte la jeune Indrienne.

« Je veux montrer qu’on a notre place ! »

Si elle participe à cette émission pour la troisième année consécutive, c’est dans un premier temps parce que ça lui plaît. Mais surtout parce qu’elle se sent utile à partager ses aventures de femmes dans le métier de chauffeur poids-lourd. « Je veux montrer qu’on a notre place. La télévision permet de toucher plus de monde » explique Clotilde. « Les gens qui ne sont pas dans notre milieu ne savent pas forcément qu’il y a plus de femmes maintenant ». Comme elle l’explique, il y a encore des gens qui sont étonnés de voir une femme conduire un camion. Elle reçoit encore des réflexions comme : « tu n’as pas ta place ici » cite-t-elle.

Clotilde est également présente sur les réseaux sociaux pour montrer son quotidien. Elle reçoit énormément de messages, qu’ils soient bienveillants ou non. « Les réseaux sociaux donnent des ailes à certaines personnes » signale la conductrice. Mais elle rappelle toutefois qu’elle reçoit plein de messages qui la remercie, puisque grâce à elle et ses collègues de l’émission, des femmes ont « passé le cap et se sont lancées dans le métier de chauffeur ». C’est ce qui pousse Clotilde a continuer cette aventure.

Un message aux femmes qui souhaitent se lancer !

Cela fait maintenant six ans que la jeune femme sillonne les routes à bord de son camion-benne. Elle s’est donnée comme objectif de rouler à l’international. Mais son principal objectif reste de donner envie aux femmes de se lancer dans le métier de chauffeur poids lourd. Elle a d’ailleurs souhaité faire passer un message d’encouragement. « Il ne faut pas s’arrêter aux jugements des autres. Maintenant, c’est un métier qui est largement faisable pour une femme, malgré ce qu’on entend. Mesdames, il faut vous écouter et ne surtout rien lâcher » conclut la jeune Indrienne.

Vous pourrez retrouver Clotilde et les autres Reines de la route, sur la chaîne 6ter, à partir du 29 février.