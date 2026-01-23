Les repas à 1 euro pour les étudiants dès le mois de mai

Bonne nouvelle pour les étudiants français : le repas à 1 euro dans les restaurants universitaires sera de retour à partir du mois de mai prochain.

Annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des jeunes et à faciliter l’accès à une alimentation équilibrée sur les campus.

Le dispositif concerne l’ensemble des restaurants universitaires et s’adresse aux étudiants bénéficiant déjà des bourses sur critères sociaux. Concrètement, chaque étudiant éligible pourra prendre un repas complet pour seulement 1 euro, qu’il s’agisse du déjeuner ou du dîner selon l’offre des établissements. Cette initiative, déjà expérimentée par le passé, répond à une problématique quotidienne : face à la hausse du coût de la vie, de nombreux étudiants renoncent parfois à manger correctement pour limiter leurs dépenses.

Le Premier ministre a précisé que cette mesure s’inscrit dans une politique globale de soutien aux étudiants, avec le maintien des bourses pour tous ceux concernés. L’objectif est double : réduire les inégalités et permettre aux jeunes de suivre leurs études sans subir de contraintes financières excessives. Les restaurants universitaires joueront donc un rôle central dans cette mise en œuvre, en garantissant des repas nutritifs, équilibrés et accessibles à tous.

Du côté pratique, les étudiants devront simplement présenter leur carte d’étudiant et, le cas échéant, leur justificatif de bourse pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Les universités et les CROUS (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires) auront la responsabilité d’organiser cette offre, en adaptant la logistique et les approvisionnements pour que la mesure soit opérationnelle dès le mois de mai.